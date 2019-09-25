الان تتابع مشاهدة مباراة ليفربول ضد ميلتون كينز دونز بث مباشر اليوم الاربعاء 25-9-2019 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم لكم الخليج 365 مشاهدة مباراة ليفربول وميلتون كينز دونز بث مباشر في كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، اليوم الأربعاء، في الساعة 9:45 بتوقيت المملكة، على ملعب MK.

مشاهدة مباراة ليفربول ومليتون كينز دونز بث مباشر

ويلتقي الفريقان في معقل ميلتون كينز في دور الـ32 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، في مباراة تشهد غياب العديد من النجوم.

مشاهدة مباراة ليفربول ومليتون كينز دونز بث مباشر

المباراة: ليفربول ومليتون كينز دونز

البطولة: كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين

موعد المباراة: 9:45 بتوقيت السعودية – 8:45 بتوقيت القاهرة

الملعب: MK

مشاهدة مباراة ليفربول ومليتون كينز دونز بث مباشر

وتنطلق مباراة ليفربول أمام ميلتون كينز دونز في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم الأربعاء، على استاد ام كي، معقل كينز دونز، في الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية، وسيتم بث اللقاء عبر قناة بي ان سبورت 2 بتعليق أحمد البلوشي.

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تشكيل مشاهدة مباراة ليفربول ومليتون كينز دونز بث مباشر

يأتي تشكيل ليفربول ضد ميلتون كينز دونز بث مباشر المتوقع اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: كيليهر

خط الدفاع: هوفر، لوفرين، جوميز، لعروسي.

خط الوسط: ميلنر، لالانا، كيتا، تشامبرلين.

خط الهجوم: بريوستر، هارفي إليوت.

مشاهدة مباراة ليفربول ومليتون كينز دونز بث مباشر

وتشهد المباراة ليفربول ضد كينز دونز بث مباشر العديد من الغيابات من جانب الريدز لأسباب متعددة من بين الإصابة والاستبعاد من قبل المدير الفني يورجن كلوب، لحصول بعض اللاعبين على راحة، خاصة أن كلوب ينوي الدفع بعناصره من الصف الثاني في الفريق، وإراحة أغلب لاعبيه الأساسيين من أجل مواجهة دوري أبطال أوروبا المقبلة.

مشاهدة مباراة ليفربول ومليتون كينز دونز بث مباشر

سيتم توفير البث قبل المباراة