الان تتابع موعد مباراة الهلال ضد التعاون في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

سيحاول الهلال استغلال حالته المعنوية العالية واجتياز عقبة التعاون الصعبة في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، غدًا الخميس، قبل التفكير في قمة آسيوية مرتقبة الأسبوع المقبل.

ونال رازفان لوتشيسكو، مدرب الهلال، دفعة هائلة بعدما فاز مرتين في أقل من أسبوع واحد على الغريم الاتحاد وبنتيجة 3-1 ليبلغ قبل نهائي دوري أبطال آسيا ويتصدر الدوري السعودي.

ولدى الهلال، الذي يواجه السد القطري في قبل نهائي دوري الأبطال يوم الثلاثاء المقبل، عشر نقاط من أربع مباريات ويتقدم بنقطتين على الفيصلي وثلاث نقاط على العدالة والأهلي والنصر حامل اللقب الذي خسر بشكل مفاجئ أمام الحزم، يوم الجمعة.

ويدرك الهلال أهمية مواجهة التعاون على وجه التحديد بعدما تسبب هذا الفريق في هز استقراره الموسم الماضي حيث فاز عليه 5-صفر في قبل نهائي كأس الملك قبل أن يكرر التفوق بعدها بأيام وينتصر 2-صفر ليوجه ضربة قوية لآمال ”الزعيم“ في حصد اللقب.

وقال لوتشيسكو، الذي تولى قيادة الهلال قبل ثلاثة أشهر، في مؤتمر صحفي: ”سنخوض اللقاء بعد أسبوع وهذا جيد جدًّا ونريد اللعب بنفس المستوى والحصول على العدد الأكبر من النقاط.

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”نعرف أن المباراة ليست سهلة لأن هناك توقعات عالية على التعاون لكن في الوقت ذاته ليس أمامنا فرصة لارتكاب أي خطوة خاطئة ونريد مواصلة ما فعلناه“.

وسيغيب سلمان الفرج عن مواجهة التعاون كما تحوم شكوك كبيرة حول مشاركة أندريه كاريو لاعب بيرو بسبب الإصابة ومن غير المرجح أن يخاطر الهلال بإشراكهما بينما تعافى عبد الله عطيف وبات جاهزًا للعب.

وأكد مدرب الهلال إمكانية اشتراك أي لاعب، وقال: ”لدينا تشكيلة كل لاعب فيها يستطيع أن يصبح أساسيًّا وتركيزنا ينصب على الفوز بالنقاط الثلاث في الدوري السعودي.

”أحب التفكير الآن في مباراة الخميس وليس مباراة الثلاثاء. يمكن توقع أي 11 لاعبًا في التشكيلة الأساسية. أهم شيء أن يفوز الفريق ونحن نمر بوقت إيجابي على المستوى المحلي والمستوى الآسيوي“.

موعد مباراة الهلال ضد التعاون

وتنطلق مباراة الأهلي والتعاون، غدًا الخميس، على ملعب ”جامعة الملك سعود“، في تمام الساعة الـ 17:15 بتوقيت القاهرة، الـ18:15 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة ”KSASPORTS“.