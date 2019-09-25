شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الأهلي: ألبوم النادي الرسمي جسر للتواصل مع الجماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن فكرة إصدار الألبوم الرسمي للنادي الأهلي، جاءت من منطلق حرص مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، على التواصل مع الجمهور وربطهم بالنادي ورموزه من مختلف الأجيال.

وفقًا للموقع الرسمي للنادي، وجه مرجان الشكر لنجوم كرة القدم بالنادي الأهلي من الأجيال المختلفة الذين حرصوا على حضور المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الأربعاء، للإعلان عن إصدار أول ألبوم رسمي للنادي.

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وشدد مرجان على أن الأهلي مليء بالنجوم والرموز التي قدمت الكثير والكثير للرياضة المصرية، موضحاً أن فريق العمل الخاص بفكرة إصدار أول ألبوم رسمي للنادي كان يعمل ساعات متواصلة من أجل خروجها للنور لتحقيق الهدف منها وأهمها تكوين جسر بين النادي وجمهوره الغفير.

ووجه المدير التنفيذي للأهلي الشكر للعديد من إدارات النادي المختلفة التي ساهمت وساعدت واجتهدت في مشروع الألبوم الرسمي، وفي مقدمتها إدارتا التسويق والإعلام والمستشار سعد شلبي مستشار التسويق لمجلس الإدارة وشركة بريزنتيشن الراعي الرسمي للنادي.

وأوضح محمد مرجان أن الأهلي دائماً سبّاق في خطواته بشتى المجالات، وهو ما يؤكده قيام النادي بإنشاء القناة الخاصة به قبل أي نادٍ مصري أو أفريقي أو في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن مجلس الإدارة يواصل العمل بهدوء وفي صمت من أجل الحفاظ على مكانة النادي وتحقيق طموحات جماهيره العريضة.