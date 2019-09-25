شكرا لقرائتكم خبر عن سامي قمصان: أغلقنا صفحة الدوري.. ونركز في مواجهة كانو سبورت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مباراة العودة أمام كانو سبورت في دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها مساء السبت المقبل، تحظى بأهمية كبيرة لدى الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، رغم الفوز الذي حققه الفريق في غينيا بهدفين دون رد.

وأضاف قمصان، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: «نعم حققنا الفوز في غينيا في مباراة الذهاب، ولكن هذا لا يعني أن نتعامل مع مباراة العودة على أننا حسمنا الصعود، لأن الأهلي يحترم منافسيه دائما ويتعامل مع كل مباراة على أنها الأهم” بغض النظر عن نتيجة مباراة الذهاب».

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وواصل قمصان حديثه قائلا: «لا شك أننا نرغب في تحقيق الفوز على بطل غينيا الاستوائية لحسم الصعود إلى دوري المجموعات في دوري أبطال أفريقيا بالإضافة إلى استمرار الانتصارات التي يحققها الفريق في الفترة الحالية».

وأكد قمصان، أن الفوز بالسوبر المصري ثم الحصول على أول ثلاث نقاط في الموسم الجديد لبطولة الدوري الممتاز بعد الفوز على سموحة، دفعة معنوية كبيرة للفريق، ونحاول أن نبني على هذه النتائج مستقبلا خاصة في مشوار دوري أبطال أفريقيا الذي يسعي الاهلي لاستعادة لقبه.

وأوضح مدرب الأهلي، أن لاعبي الفريق لديهم خبرات التعامل مع المباريات والقدرة على الفصل بين البطولات، مشيرا إلى أنه بمجرد انتهاء مباراة السوبر بدأ الفريق في التركيز على مواجهة سموحة بالدوري، وبعد انتهاء المباراة بدأ الاهلي في التركيز على مواجهة كانو سبورت.

وأعرب سامي قمصان، عن أمله في عودة مروان محسن، مهاجم الفريق بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الوجه وخضوعه لفترة العلاج اللازمة وفقا للتقدير الطبي.