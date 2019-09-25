رئيس بايرن ميونخ: لن نقبل بالتغيير . اذا حدث نحن لن نرسل لاعبي بايرن ميونخ للمنتخب الوطني مجددا

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

رئيس بايرن ميونخ

بعث أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونخ، برسالة تحذير للاتحاد الألماني لكرة القدم، هدَّد فيها بمقاطعته نهائيًا. وكشف هونيس في تصريحات لصحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، عن عزمه على عدم إرسال أي لاعب من بايرن لتمثيل المنتخب الألماني، حال الاعتماد على مارك أندريه تير شتيجن، حارس برشلونة، بدلًا من مانويل نوير. واندلعت أزمة مؤخرًا بين تير شتيجن ونوير، قائد منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ، بعدما أعرب حارس البارسا عن غضبه من تهميش دوره مع المانشافت، ما دفع هونيس للهجوم عليه مؤخرًا.

Advertisements

وأشار هونيس إلى عزمه الوقوف أمام تكرار سيناريو استبدال أوليفر كان، حارس بايرن الأسبق، بنظيره في أرسنال، ينز ليمان، لحراسة عرين المنتخب الألماني في كأس العالم 2006، مضيفًا: "لن نقبل أبدًا بحدوث ذلك". ورفض رئيس النادي البافاري عقد محادثات مع يواخيم لوف، مدرب منتخب ألمانيا، قائلًا: "لقد سمع بالفعل ما نقوله، وسيستمع بأذنيه لكل شيء". كان لوف قد علق على هجوم هونيس في وقت سابق، بقوله "لن أسمح لنفسي بالتأثر بأي شيء يُقال، وأستقبل ذلك بكل هدوء".

وردًا على مطالبات تير شتيجن، قال هونيس، إن يواخيم لوف، والاتحاد الألماني، كان عليهما "إجلاس (حارس البرسا) في ركن ليقولا له بوضوح إنه ليس معنيا بالإدلاء بهذا النوع من التصريحات علانية".

من جانبه، قال مدير المنتخب أوليفر بيرهوف إن تصريحات هونيس، لا تثير قلقه، مذكرًا بأن "الأندية ملزمة بحسب قواعد الفيفا بتقديم لاعبيها" للمشاركة مع الفريق الوطني.