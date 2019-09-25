شكرا لقرائتكم مصطفى فتحي يطير إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات طبية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادر مصطفى فتحي صانع ألعاب الزمالك، القاهرة متجها إلى ألمانيا، للخضوع لبعض الفحوصات الطبية الأخيرة، قبل العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية مع فريقه.

ويسعس مصطفى فتحى خلال رحلته إلى ألمانيا فى الساعات القليلة الماضية، من أجل الاطمئنان على شفاءه التام من الإصابة التى تعرض لها، قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية.

وأجري مصطفى فتحى عملية جراحية مؤخرًا فى الركبة لتثقيب وتهذيب السطح المفصلى للركبة بواسطة منظار جراحى، ليغيب على أثرها عن الأبيض فى الفترة الماضية، قبل أن يعود ويشارك فى تدريبات الزمالك خلال معسكر الفريق الذى أقيم فى قبرص خلال شهر يوليو الماضى، ثم استئناف مباريات الموسم المنقضى من الدورى الممتاز قبل أن يخضع مجددًا لتدريبات تأهيلية ما يستلزم سفره لألمانيا للاطمئنان على حالته.

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