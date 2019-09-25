شكرا لقرائتكم مصر تشارك فى بطولة الرماية من 16 وحتى 31 نوفمبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر الإتحاد الدولى للرماية ، الإتحاد المصرى بالموعد الجديد المحدد لبطولة أفريقيا المقرر اقامتها فى الجزائر و المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

ومن جانبه أكد طارق صادق المدير الإدارى للمنتخب على إقامة البطولة خلال الفترة من 16 و حتى 31 نوفمبر المقبل و التى كان محدد اقامتها شهر سبتمبر الجارى .

و قال المدير الإدارى للمنتخب ان الاتحاد الدولى أخطر مصر بالموعد الجديد نظرا لعدم جاهزية الميادين حاليا فى الجزائر لإستقبال المنافسة .

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و قال صادق ان القائمة النهائية التى ستشارك فى البطولة سيتم تحديدها يوم 1 أكتوبر القادم عقب الإنتهاء من تسجيلات اللاعبين ، مشيرا إلى أن حسين عابدين عضو مجلس الإدارة سيرأس البعثة .

يذكر أن عزمى محيلبة لاعب الإسكيت ضمن مؤخرا التأهل للأولمبياد بعد حصد برونزية الخرطوش فى كأس العالم فى منافسات الاسكيت بالمنافسة التى اقيمت فى فنلندا أغسطس الماضى .