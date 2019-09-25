شكرا لقرائتكم مصر تشارك فى بطولة الرماية من 16 وحتى 31 نوفمبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن جانبه أكد طارق صادق المدير الإدارى للمنتخب على إقامة البطولة خلال الفترة من 16 و حتى 31 نوفمبر المقبل و التى كان محدد اقامتها شهر سبتمبر الجارى .
و قال المدير الإدارى للمنتخب ان الاتحاد الدولى أخطر مصر بالموعد الجديد نظرا لعدم جاهزية الميادين حاليا فى الجزائر لإستقبال المنافسة .
و قال صادق ان القائمة النهائية التى ستشارك فى البطولة سيتم تحديدها يوم 1 أكتوبر القادم عقب الإنتهاء من تسجيلات اللاعبين ، مشيرا إلى أن حسين عابدين عضو مجلس الإدارة سيرأس البعثة .
يذكر أن عزمى محيلبة لاعب الإسكيت ضمن مؤخرا التأهل للأولمبياد بعد حصد برونزية الخرطوش فى كأس العالم فى منافسات الاسكيت بالمنافسة التى اقيمت فى فنلندا أغسطس الماضى .
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تشارك فى بطولة الرماية من 16 وحتى 31 نوفمبر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.