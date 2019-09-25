شكرا لقرائتكم شاهد ثلاثى الأهلي بالزى الجديد .. الطاقم الثاني والثالث... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى صورة للزى الجديد للنادى الأهلى ويرتديه الثلاثى وليد سليمان وصالح جمعة ورمضان صبحى لاعبو الفريق الاحمر .

وكان أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الاهلى ، قد كشف فى وقت سابق أن الفريق الأحمر سيرتدي القميص الجديد في مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية المقرر لها السبت المقبل في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

مؤكداً أن الأهلي سيتسلم الدفعة الثانية من الملابس خلال الأيام القليلة المقبلة، بناءً على الاتفاق الذي تم بين شركة الملابس الراعية للنادى و سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في حضور إدارة التسويق بالنادي.

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كان النادى الأهلى صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على لقب دورى أبطال أفريقيا "8 مرات"، قد حقق فوزاً مقنعاً على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بهدفين دون مقابل، سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان، فى الظهور الأول مع مديره الفنى الجديد السويسرى رينيه فايلر.

حقق الأهلى فوزه الأول خارج الأرض أفريقيًا بعد ثمانية مباريات فشل خلالها الفريق فى تحقيق الفوز بالمسابقة القارية، أكثر من عام اكتفى خلاله الأحمر باستقبال 6 هزائم وتحقيق تعادلين، وتحديدًا 393 يومًا.

يكفى الأهلى التعادل السلبى للصعود إلى دور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، بينما يحتاج كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية للفوز بثلاثية نظيفة فى مباراة الإياب.