تفاصيل بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو بالغردقة...

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جدة - عمرو شويل أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم الشاطئية للتايكوندو عن عدد الدول المقرر مشاركتها فى البطولة التى تقام فى الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر المقبل بسهل حشيش بالغردقة.

وكشف مسئولى اللجنة أن الدول المشاركة وصل عددها إلى 9 دول حتى الأن ، ومن المنتظر زيادة الأعداد لحين موعد غلق باب التسجيل، و المقرر أن يتم غلقه الجمعة المقبلة .

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ويرأس اللجنة المنظمة للبطولة عزة الفولي، نائب رئيس الاتحاد العربي ومديرة الرخص الدولية بالاتحاد الدولى ، بينما يتولى وسام الغامري مهمة المدير التنفيذي للبطولة.

وأقام الاتحاد تجارب وتصفيات للاعبى منتخب البومزا، للاستقرار على المنتخب المقرر مشاركته فى البطولة.

وحضر التجارب رئيس الاتحاد وأحمد سلطان عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال المدير التنفيذى، ومدربى المنتخبات الوطنية.