شكرا لقرائتكم تفاصيل بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو بالغردقة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكشف مسئولى اللجنة أن الدول المشاركة وصل عددها إلى 9 دول حتى الأن ، ومن المنتظر زيادة الأعداد لحين موعد غلق باب التسجيل، و المقرر أن يتم غلقه الجمعة المقبلة .
وأقام الاتحاد تجارب وتصفيات للاعبى منتخب البومزا، للاستقرار على المنتخب المقرر مشاركته فى البطولة.
وحضر التجارب رئيس الاتحاد وأحمد سلطان عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال المدير التنفيذى، ومدربى المنتخبات الوطنية.
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