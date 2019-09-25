شكرا لقرائتكم تقديم مباراة الاتحاد السكندرى والعربى الكويتى 24 ساعة بالبطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان الجهات الأمنية قد اعترضت على إقامة اللقاء الجمعة باستاد الاسكندرية بحضور جماهيرى ، ومن المنتظر أن يتم التجهيز لطبع التذاكر وجميع ما يخص اللقاء والفريق الضيف خلال الساعات القادمة ،على أن يتدرب العربى الكويتى مساء اليوم على ملعب برج العرب .
يذكر أن الاتحاد السكندري فاز فى لقاء الذهاب الذى أقيم بالكويت بهدف مقابل للاشئ أحرزه خالد قمر من ضربة جزاء .
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