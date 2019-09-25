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باهر المحمدي يحفز لاعبى الإسماعيلى قبل مواجهة الأهلي الليبى...

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جدة - عمرو شويل عقد باهر المحمدى قائد الإسماعيلى، عدة جلسات مع زملائه بالفريق من أجل تحفيزهم على تقديم عرض مميز أمام بطل ليبيا.

 

ويحل الدراويش ضيفًا على أهلى بنى غازى، الجمعة المقبل ، فى إطار إياب دور الـ 32 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، على ملعب مصطفى بن جنات.

 

وطالب قلب الدفاع الدولى من اللاعبين التركيز جيدًا خلال المباراة لإسعاد جماهير الدراويش سعيًا للاستمرار البطولة الأكبر فى الوطن العربى.

 

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وكانت  مباراة الذهاب التى أٌقيمت على استاد الإسماعيلية  انتهت بفوز الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدفين.

 

ويكفى للدراويش التعادل فى تونس أو حتى الخسارة بهدف نظيف من أجل حسم التأهل لدور الــ16 بالبطولة 

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