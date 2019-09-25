شكرا لقرائتكم باهر المحمدي يحفز لاعبى الإسماعيلى قبل مواجهة الأهلي الليبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكانت مباراة الذهاب التى أٌقيمت على استاد الإسماعيلية انتهت بفوز الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدفين.
ويكفى للدراويش التعادل فى تونس أو حتى الخسارة بهدف نظيف من أجل حسم التأهل لدور الــ16 بالبطولة
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