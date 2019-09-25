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سيد عبد الحفيظ يؤكد غياب مروان محسن عن الملاعب 5 أسابيع...

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جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن مروان محسن مهاجم الفريق سيغيب عن الملاعب فترة تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أسابيع بعد إصابته في مباراة سموحة.

 

وأشار عبد الحفيظ إلى أن اللاعب خضع لجراحة في الوجه أمس بإحدى مستشفيات القاهرة بعد إصابته حلال لقاء سموحة أول أمس ، الأثنين، بالجولة الأولى للدوري التي فاز فيها الأهلي بهدف نظيف.

 

وأوضح مدير الكرة بالنادي الأهلي في تصريحات صحفية اليوم ،الأربعاء، أن مروان محسن سيرتدي "قناع" بسبب هذه  الإصابة لفترة سيُحددها الطبيب المعالج له.

 

وأشار عبد الحفيظ، إلى أن مروان محسن سيعود لتدريبات الفريق عقب خمسة أسابيع ، موضحاً أن ما تردد بشأن غياب اللاعب عدة أشهر للإصابة غير صحيح على الإطلاق.
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