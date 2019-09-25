شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يؤكد غياب مروان محسن عن الملاعب 5 أسابيع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشار عبد الحفيظ إلى أن اللاعب خضع لجراحة في الوجه أمس بإحدى مستشفيات القاهرة بعد إصابته حلال لقاء سموحة أول أمس ، الأثنين، بالجولة الأولى للدوري التي فاز فيها الأهلي بهدف نظيف.
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