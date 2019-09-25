شكرا لقرائتكم الأهلي ضد كانو سبورت .. فايلر يجتمع مع معاونية قبل انطلاق مران اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي جلسة تنسيقية اليوم مع معاونيه قبل انطلاق مران الفريق على ملعب التتش، للتحضير لمواجهة كانو سبورت في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل. ويضع فايلر خطة الإعداد لمواجهة الفريق الغيني، ويحدد التفاصيل الخاصة بالجانب الفني والخططي التي يرغب في تنفيذها خلال التدريبات الجماعية. وبعد ذلك يعقد فايلر، محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران يتحدث فيها عن ضرورة إغلاق ملف بطولة الدوري العام بشكل مؤقت بعد الفوز الذي حققه الفريق على سموحة مساء الاثنين الماضي بهدف رمضان صبحي، والتركيز في مباراة كانو سبورت المقبلة؛ لأنها تقرب الفريق خطوة جديدة في طريق استعادة لقب دوري الأبطال الإفريقي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي ضد كانو سبورت .. فايلر يجتمع مع معاونية قبل انطلاق مران اليوم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.