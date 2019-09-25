شكرا لقرائتكم الأهلي ضد كانو سبورت .. سيد عبد الحفيظ: جاهزون لمواجهة بطل غينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للأهلي أن فريقه جاهز لخوض مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بملعب برج العرب رغم أن المباراة كان مُقرراً إقامتها في ملعب السلام.

وكانت الجهات الأمنية قد قررت منذ قليل نقل مباراة الاهلي وكانو سبورت يوم السبت المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا إلى برج العرب بدلاً من السلام.

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وأشار مدير الكرة في تصريحات صحفية اليوم ، الأربعاء، إلى أن الأهلي ليس لديه مانع من خوض اللقاء في برج العرب طالما أن هذه هي وجهة نظر الجهات الأمنية التى يُقدّرها ويحترمها النادي تماماً خاصة في ظل الجهود الكبيرة التي تقوم بها الجهات الأمنية من أجل إقامة المباريات المحلية والافريقية على الملاعب المختلفة وبحضور الجمهور في المباريات الافريقية.

يذكر أن الأهلي كان قد فاز في لقاء الذهاب بغينيا بثنائية نظيفة.