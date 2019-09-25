شكرا لقرائتكم الأهلي ضد كانو سبورت .. سيد عبد الحفيظ: جاهزون لمواجهة بطل غينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكانت الجهات الأمنية قد قررت منذ قليل نقل مباراة الاهلي وكانو سبورت يوم السبت المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا إلى برج العرب بدلاً من السلام.
يذكر أن الأهلي كان قد فاز في لقاء الذهاب بغينيا بثنائية نظيفة.
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