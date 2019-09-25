شكرا لقرائتكم تعرف على صالات منافسات بطولة دورى الدرجة الثانية للكاراتيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن تقام المنافسات على عدة صالات وهى ستاد القاهرة ،و هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ، و الصالة المغطاة بقنا
وكان اتحاد الكاراتيه قد فتح باب التسجيل فى البطولة خلال الفترة من 15 إلى 23 سبتمبر الجارى ، والفرق التى لم تسجل فى الاتحاد تعتبر منسحبة من البطولة .
شارك منتخب الكاراتيه فى بطولة سيرياس الدولية ، بشيلى وحقق اللاعبون خلالها ذهبية وبرونزية ، أحرز الذهبية جيانا فاروق ، بينما سجل البرونزية فريال أشرف ، وتعود البعثة مساء اليوم .
يذكر أن جيانا فاروق أحرزت ذهبية الدورى العالمى الذى أقيم باليابان أيضا بعد المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية وتحقيق برونزية .
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