شكرا لقرائتكم تعرف على صالات منافسات بطولة دورى الدرجة الثانية للكاراتيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن اتحاد الكاراتيه عن الصالات المقرر أن تستضيف منافسات بطولة دورى الدرجة الثانية ، و التى تنطلق على مدار يومى 27 و 28 سبتمبر الجارى .

ومن المقرر أن تقام المنافسات على عدة صالات وهى ستاد القاهرة ،و هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ، و الصالة المغطاة بقنا

وكان اتحاد الكاراتيه قد فتح باب التسجيل فى البطولة خلال الفترة من 15 إلى 23 سبتمبر الجارى ، والفرق التى لم تسجل فى الاتحاد تعتبر منسحبة من البطولة .

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شارك منتخب الكاراتيه فى بطولة سيرياس الدولية ، بشيلى وحقق اللاعبون خلالها ذهبية وبرونزية ، أحرز الذهبية جيانا فاروق ، بينما سجل البرونزية فريال أشرف ، وتعود البعثة مساء اليوم .

يذكر أن جيانا فاروق أحرزت ذهبية الدورى العالمى الذى أقيم باليابان أيضا بعد المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية وتحقيق برونزية .