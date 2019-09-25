شكرا لقرائتكم الأهلي ضد كانو سبورت .. رسميا نقل المباراة لبرج العرب بحضور جماهيرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يكفى الأهلى التعادل السلبى للصعود إلى دور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، بينما يحتاج كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية للفوز بثلاثية نظيفة فى مباراة الإياب.
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