شكرا لقرائتكم الأهلي ضد كانو سبورت .. رسميا نقل المباراة لبرج العرب بحضور جماهيرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي النادي الأهلي خطابا من الجهات المختصة يفيد بنقل مباراة الأهلي وكانو سبورت بطل غينيا الاستوائية لملعب برج العرب بدلا من ستاد السلام بحضور ٥٠٠٠ متفرج.

كان النادى الأهلى صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على لقب دورى أبطال أفريقيا "8 مرات"، قد حقق فوزاً مقنعاً على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بهدفين دون مقابل، سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان، فى الظهور الأول مع مديره الفنى الجديد السويسرى رينيه فايلر.

حقق الأهلى فوزه الأول خارج الأرض أفريقيًا بعد ثمانية مباريات فشل خلالها الفريق فى تحقيق الفوز بالمسابقة القارية، أكثر من عام اكتفى خلاله الأحمر باستقبال 6 هزائم وتحقيق تعادلين، وتحديدًا 393 يومًا.

يكفى الأهلى التعادل السلبى للصعود إلى دور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، بينما يحتاج كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية للفوز بثلاثية نظيفة فى مباراة الإياب.