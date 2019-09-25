شكرا لقرائتكم تشيلسي يفقد الإيطالي إيمرسون حتى منتصف أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد فرانك لامبارد مدرب تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن الظهير الأيسر إيمرسون بالميري سيغيب عن المباريات حتى منتصف أكتوبر بعد إصابته في الفخذ خلال الهزيمة 2-1 أمام ليفربول المتصدر يوم الأحد.

وشارك الدولي الإيطالي أساسيا في خمس من ست مباريات بالدوري هذا الموسم وانضم إلى زميله المدافع أندرياس كريستنسن في قائمة المصابين بعد أن تعرض قلب الدفاع الدنماركي لمشكلة في الركبة في المباراة ذاتها.

Advertisements

وأبلغ لامبارد مؤتمرا صحفيا قبل مواجهة في الدور الثالث لكأس الرابطة أمام جريمسبي تاون يوم الأربعاء: لن يعود إيمرسون إلى المنافسات حتى انتهاء فترة التوقف الدولية منتصف أكتوبر.

وتابع: ستستغرق عملية التعافي عدة أسابيع بعد أن عاودته الاصابة لذا يتعين عدم تعجل الأمور.. إصابة أندرياس ليست خطيرة وأتمنى الا يغيب طويلا لكني لا أستطيع تحديد موعد عودته.

ويحتل فريق المدرب لامبارد المركز 11 برصيد ثماني نقاط بعد انتصارين وتعادلين وهزيمتين، بينما سيسيتضيف منافسه برايتون آند هوف ألبيون يوم السبت.