اعادة انتخاب كو رئيسا للاتحاد الدولي لألعاب القوى بالتزكية









اسماء السيد - أعيد الأربعاء انتخاب البريطاني سيباستيان كو بالتزكية لولاية ثانية على رأس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وذلك خلال اجتماع للاتحاد في الدوحة قبل يومين من انطلاق بطولة العالم التي تستضيفها العاصمة القطرية بدءا من الجمعة.

ووصل كو الذي يعتبر أحد أفضل العدائين في التاريخ والحائز على ذهبيتي سباق 1500 متر في أولمبيادي موسكو 1980 ولوس انجليس 1984، الى رئاسة الاتحاد الدولي عام 2015، وأعيد انتخابه اليوم لولاية ثانية من أربعة أعوام.

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وانتخبت الجمعية العمومية للاتحاد البريطاني البالغ من العمر 62 عاما بالإجماع (203 صوتا من أصل 203).

وعلق كو على انتخابه مجددا على رأس هذا الاتحاد الذي مر ولا يزال في فترة صعبة نتيجة فضيحة التنشط الممنهج للرياضيين الروس وفساد رئيسه السابق السنغالي لامين دياك، قائلا "لقد عشنا أربعة أعوام من التغيير، والآن حان وقت البناء".

وأنشأ كو خلال ولايته الأولى وحدة النزاهة في ألعاب القوى بهدف البت بقضايا الفساد والمنشطات، وكان عليها التعامل مع القضية الروسية الشائكة التي كشف تفاصيلها تقرير المحقق الكندي ريتشارد ماكلارين، وأدت الى ايقاف الاتحاد الروسي للعبة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2015.