الاتحاد الدولي لألعاب القوى يوقف الإماراتي أحمد الكمالي









اسماء السيد - تم إيقاف الإماراتي أحمد الكمالي موقتا لخرقه قوانين الترشح والنزاهة خلال حملة ترشحه لمركز نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وذلك في الانتخابات المقررة الاربعاء في الدوحة كما اعلنت وحدة النزاهة في الاتحاد الدولي.

وتعقد الجمعية العمومية للاتحاد الدولي اجتماعها الاربعاء على هامش بطولة العالم لألعاب القوى المقررة في الدوحة اعتبارا من الجمعة، لاعادة انتخاب رئيسها الحالي البريطاني سيباستيان كو لولاية جديدة من أربع سنوات كونه المرشح الوحيد لهذا المنصب، بالاضافة الى انتخاب 17 عضوا في المجلس (4 نواب للرئيس و13 عضوا عاديا).

ويتعين على المرشحين احترام بعض القواعد خلال فترة ترشحهم، لاسيما في ما يتعلق بنفقات حملة الترشيح (25 الف يورو كحد اقصى) وعدم منح هدايا إلا اذا كانت قيمتها متدنية جدا.

والكمالي هو أحد اعضاء مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى منذ عام 2011، وقد شدد في حملة ترشحه على أنه يتمتع "بالنزاهة واحترافية ثابتة".