عددغير مسبوق من الفحوص للكشف عن المنشطات في مونديال الدوحة









اسماء السيد - ستشهد بطولة العالم لألعاب القوى التي تنطلق في الدوحة الجمعة، عددا غير مسبوق من الفحوص للكشف عن المنشطات، على ان يتم فحص جميع العينات خارج قطر الدولة المضيفة كما اعلنت وحدة النزاهة في الاتحاد الدولي للعبة.

واكدت وحدة النزاهة المسؤولة عن برنامج مكافحة المنشطات في الاتحاد الدولي لالعاب القوى بأنها ستجري حوالي 700 فحص دم على الرياضيين قبل انطلاق بطولة أم الالعاب، للتأكد من عدم اللجوء الى استعمال هرمون النمو البشري بالاضافة الى 500 فحص بول خلال الأيام العشرة للبطولة التي تشهد مشاركة حوالي 1900 رياضي ورياضية من 209 دول.

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وقال رئيس وحدة النزاهة كريس هاومان "سيخضع الرياضيون الذين يشاركون في الدوحة الى مستوى غير مسبوق من الفحوص".

واضاف "نأمل بأن تساهم هذه الخطوة في منح الرياضيين النظيفين الثقة لاكتشاف مدى مستواهم الحقيقي"، مشيرا الى أن "ثقة الرأي العام بنزاهة حدث رياضي هي اساسية ولا نريد ترك اي شيء للصدفة".

وختم "جميع الفحوص المخبرية ستخضع للدراسة خارج قطر كتدبير استباقي لتحاشي تضارب المصالح".