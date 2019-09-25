خاص.. جنش يوجه رسالة لجماهير الزمالك بشأن عودته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:
قال محمود عبد الرحيم " جنش" حارس مرمى فريق الزمالك إنه هناك أخبارًا سارة سيُعلنها لجمهور الأبيض في وقتٍ لاحق بشأن عودته من جديد لتدريبات الفريق.
وخسر الزمالك جهود جنش خلال الفترة الماضية بعد الإصابة التي تعرض لها وقت أن كان متواجدًا مع المنتخب الوطني أثناء المشاركة في كأس الأمم الإفريقية والتي جرت على أرض مصر.
وأضاف جنش من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم الأربعاء : "هناك أخبار سارة سأعلن عنها لجمهور الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة بشأن عودتي للمشاركة في تدريبات الفريق، سأعود إلى القاهرة الأسبوع المقبل."
وعلم الخليج 365 أن جنش قد يعود للمشاركة في تدريبات الزمالك خلال 90 يومًا.
وقاد جنش الزمالك للفوز بكأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي، وقدم الحارس مستويات مميزة في هذه البطولة نال بها إشادة الجميع.
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