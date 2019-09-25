مدرب السودان: أعطيت صوتي لصلاح في جائزة فيفا.. وذهب لميسي (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

كشف الكرواتي، زدرافكو زيمنوفيتش، المدير الفني لمنتخب السودان، عن أنه اختار النجم المصري محمد صلاح في المركز الأول ضمن جوائز "ذا بيست" والتي تمنح من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال المدير الفني الكرواتي بحسب ما جاء عبر موقع الالكتروني لقناة "العربية" السعودية، إنه صوّت لمحمد صلاح في المركز الأول، بينما جاء كيليان مبابي في المركز الثاني وساديو ماني في المركز الثالث.

وتابع المدير الفني للمنتخب السوداني في تصريحات للعربية: "فوجئت عندما أعلن فيفا الجوائز بتصويتي لصالح ليونيل ميسي في المستوى الأول وهذا لم يحدث".

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وكان ليونيل ميسي حصل على الجائزة مساء الإثنين الماضي ليحرزها للمرة الأولى في نسختها الجديدة بجانب خمس جوائز للبالون دور، فيما جاء المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك في الترتيب الثاني وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس ومنتخب البرتغال في الترتيب الثالث، وتواجد النجم المصري محمد صلاح في الترتيب الرابع.

جدير بالذكر أن مصر لم تصوت رغم أحقيتها بالتصويت عبر قائد المنتخب والمدير الفني، بينما كان لها صوت وحيد عبر صحفي ممثلاً لمصر، لكنه قرر اختيار النجم السنغالي ولاعب ليفربول ساديو ماني كأفضل لاعب في العالم.