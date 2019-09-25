الأهلي يعلن الزي البديل في الموسم الجديد (صورة)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:
أعلن النادي الأهلي عن القميص البديل سواء الزي الثاني أو الثالث في الموسم الجديد (2019 - 2020).
ووفقًا لمراسل الخليج 365 بالنادي الأهلي، فمن المقرر أن يرتدي الفريق الزي الأسود بدلًا من الأزرق في الموسم الجديد، فيما سيكون اللون الفيروزي هو القميص الثالث.
وكان أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، أكد في تصريحات سابقة لمصراوي أن الفريق سيظهر بالزي الجديد في مباراة كانو سبورت المقبلة.
ومن المقرر أن يواجه كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية مساء السبت المقبل على ملعب برج العرب في إطار إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
الأهلي تفوق في نتيجة الذهاب بالفوز بهدفين دون رد جاء عن طريق الثنائي صلاح محسن ووليد سليمان.
جدير بالذكر أن المارد الأحمر افتتح موسمه في بطولة الدوري نسخة (2019 - 2020) بالفوز على سموحة بهدف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "برج العرب" مساء الإثنين الماضي.
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