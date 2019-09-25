نقل مباراة الأهلي وكانو سبورت إلى برج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي ورمضان حسن:

قال محمد مرجان، المدير التنفيذي في النادي الأهلي، إنه تم نقل مباراة الفريق أمام كانو سبورت إلى ملعب الجيش ببرج العرب.

وكان من المقرر أن يواجه الأهلي فريق كانو سبورت من غينيا الإستوائية يوم السبت المقبل على ملعب ستاد السلام.

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وأضاف مرجان من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم الأربعاء: "تم إخطارنا بنقل المباراة من ملعب السلام إلى ستاد الجيش في برج العرب."

وأكمل: "لا يوجد تغيير في يوم المباراة، ستقام في موعدها يوم السبت المقبل وبنفس عدد الجمهور 5000."

وتجدر الإشارة إلى أن النادي الأهلي كان قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.