الدماطي: هدفنا تطوير ميزانية الأهلي للدخول ضمن الـ10 عالميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن وريهام حمدي:

كشف محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن هدف المجلس الحالي العمل على تطوير ميزانية النادي خلال الفترة المقبلة من أجل دخول قائمة الـ10 أندية على مستوى الجماهيري والعالمي.

وكان النادي الأهلي أعلن من خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر النادي، اليوم الأربعاء، عن إصدار أول ألبوم رسمي يتضمن تاريخ النادي ورموزه ونجومه وبطولاته على مر العصور.

وأضاف الدماطي الممثل من جانب إدارة الأهلي خلال المؤتمر الصحفي: "اليوم نحتفل ببداية تطوير الجانب التسويقي بالأهلي، حيث وضعنا خطة كمجلس إدارة من أجل زيادة العائدات للنادي".

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وتابع: "ما نفعله اليوم بداية وهذا يعود لفضل إدارة التسويق وجهودها، وأتمنى أن نحقق مبيعات جيدة".

من جانبه، قال مصطفى أحمد، رئيس الشركة المتعاونة مع إدارة الأهلي في هذا الملف: "قررنا إصدار عمل مختلف بما أننا نتحدث عن تاريخ الأهلي الذي يمتلك رموزًا في مختلف العصور".

في المقابل، علق محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "الأهلي يعتبر أول نادٍ يطلق هذا المشروع، والهدف من ذلك التساوي مع الأندية العالمية".

وأشاد عمرو وهبي، الممثل من شركة بريزنتيشن، بالدعم الذي تلقاه من جانب إدارة الأهلي، لافتًا إلى أن الأهم في هذا الملف هو توثيق الأحداث.