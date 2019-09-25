ماذا طلب فايلر من لاعبيه قبل المهمة الأفريقية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

طالب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، لاعبيه بإغلاق ملف الدوري مؤقتًا، بعد الفوز على سموحة في البطولة المحلية.

كان الأهلي- بطل الدوري في المواسم الأربعة الأخيرة- افتتح مشواره في البطولة الجديدة نسخة (2019 - 2020) بالفوز على سموحة (1- 0) مساء الاثنين الماضي، على ملعب "برج العرب".

وأفاد الموقع الرسمي للأهلي أن فايلر سيطالب لاعبيه في المران اليوم بإغلاق ملف الدوري مؤقتًا والتركيز على مباراة السبت أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية من أجل استعادة اللقب الأفريقي.

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الأهلي كان قد حقق فوزًا مهمًا خارج الديار بهدفين دون رد لصلاح محسن ووليد سليمان ليصبح المارد الأحمر قاب قوسين أو أدنى من التأهل لمرحلة المجموعات.

ومن المقرر أن يستأنف الأهلي تدريباته في تمام الخامسة مساءً، على ملعب "مختار التتش" بالجزيرة، بعد الحصول على راحة، أمس الثلاثاء.

كان الأهلي خاض العديد من التحديات في الفترة الأخيرة منذ تولي فايلر المهمة الفنية بداية من مباراة كانو سبورت في غينيا الاستوائية بجانب العودة لملاقاة الزمالك والتتويج بالسوبر المصري بالإضافة إلى انطلاقة الدوري والتي كانت أمام سموحة.