مصابو الأهلي.. جاهزية سعد ومحمد محمود.. وأزارو ينتظم في التدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

ينتظم المغربي وليد أزارو، لاعب النادي الأهلي، في مران الفريق المقرر له، اليوم الأربعاء، كما يعود محمد محمود وسعد سمير إلى التدريبات الجماعية، بعد تعافيهم من الإصابة.

ومن المقرر أن يستأنف الأهلي مرانه في الخامسة مساء على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادًا لمواجهة كانو سبورت المقرر إقامتها، مساء السبت المقبل، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

كان الدولي المغربي قد تعرض للإصابة في الرباط الداخلي للركبة، خلال مشاركته مع منتخب المغرب في مباريات الأجندة الدولية.

وأدى أزارو برنامج علاجي وتأهيلي، وتعافى من الإصابة وبات جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية وفقا للرؤية الطبية، على أن يتم تجهيزه للمرحلة المقبلة.

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على الجانب الآخر، أكد خالد محمود طبيب الأهلي جاهزية سعد سمير ومحمد محمود للمشاركة بشكل طبيعي في تدريبات الكرة مع الفريق ، بعد تعافي الثنائي من الإصابة التي لحقت بهما وأبعدتهما عن المشاركة خلال الفترة الماضية.

وكان محمود قد أجرى جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا، فيما تعرض سعد سمير لإصابة في الركبة ، وخضع الثنائي لبرنامج علاجي وتأهيلي.

وشارك الثنائي في مران الفريق الجماعي خلال الفترة الماضية بشكل تدريجي، ضمن خطة تجهيزهما للفترة المقبلة.

يذكر أن الأهلي قد فاز على كانو سبورت بهدفين دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية.