بعد نقل لقاء كانو سبورت.. الأهلي يكشف ملعب لقاء الإنتاج الحربي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن لقاء الإنتاج الحربي، سيقام يوم الأربعاء المقبل على استاد السلام، ضمن الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وبالرغم من نقل لقاء كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا، يوم السبت المقبل، إلا أن عبد الحفيظ أكد في تصريحات خاصة، أن الأهلي سيعود للقاهرة ولن يستكمل معسكره في الإسكندرية وسيخوض لقاء الإنتاج الحربى في استاد السلام.
جدير بالذكر أن الأهلي سيواجه كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية يوم السبت المقبل في دوري أبطال إفريقيا، على أن يواجه الإنتاج الحربي في الجولة الثانية بالدوري يوم الأربعاء.
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