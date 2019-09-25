جلسة خاصة بين مسئولي الزمالك وأوناجم

عقد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك مع المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق قبل مواجهة فوت السنغالي وقام ميتشو خلال الجلسة بمطالبة اوناجم بضرورة التركيز الشديد داخل الملعب وعدم التأثر بأي إنتقادات يتعرض لها ويكون تفكيره داخل الملعب فقط وأنه يثق في قدراته كثيرا ومازال لديه الكثير ليقدمه وينوي ميتشو الاعتماد علي اللاعب بمركز الجناح الأيمن أو قلب الوسط الهجومي خلال المباريات المقبلة

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