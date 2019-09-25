نقل مباراة الأهلي وكانو سبورت إلى برج العرب بحضور 5 آلاف مشجع

أكد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي أنه تم نقل مباراة الفريق الأول أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية، بعدما كان مقرر أن يلعب على ملعب السلام. وكشف مرجان في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد الأن داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة أن تم الحصول على تصريح بحضور 5 آلاف مشجع للمباراة، على أن يتم طرح تلك التذاكر في الأيام القليلة المقبلة للجماهير. يُذكر أن النادي الأهلي كان تغلب على كانو سبورت في غينيا الاستوائية يوم 14 من الشهر الجاري بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

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