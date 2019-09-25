نيمار على رأس قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة ريمس فى الدورى الفرنسي

أعلن الألماني توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان عن قائمة الفريق لمواجهة ريمس مساء اليوم الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

تضم قائمة باريس سان جيرمان الاتى :

حراس المرمى الثلاثي كيلور نافاس، سيرجيو ريكو ومارسين بولكا إضافة إلى

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول الترتيب الدوري الفرنسي برصيد 15 نقطة بينما يحتل ريمس المركز العاشر برصيد 8 نقاط.

الاتى :حراس المرمى الثلاثي كيلور نافاس، سيرجيو ريكو ومارسين بولكا إضافة إلى نيمار جونيور، ماركينيوس، توماس مونييه، خوان بيرنات، عبدو ديالو، ليفين كورزاوا، برسنيل كيمبيمبي، بابلو سارابيا، أندير هيريرا، لياندرو باريديس، آنخيل دي ماريا، أوشيشي، مبي سوه، كاليمندو وكواسي.ويتصدر باريس سان جيرمان جدول الترتيب الدوري الفرنسي برصيد 15 نقطة بينما يحتل ريمس المركز العاشر برصيد 8 نقاط.

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