قائمة ميلان لمواجهة تورينو فى الدوري الإيطالي

أعلن ماركو جيامباولو المدير الفني لميلان، القائمة الرسمية للفريق لمواجهة تورينو غدًا الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

وجاءت قائمة ميلان كالآتى:

أنطونيو دوناروما – جيانلويجي دوناروما – رينا – كالابريا – كونتي – دوارتي – جابيا – هيرنانديز – موساكيو – رودريجيز – رومانيولي – بن ناصر – بيليا – بونافينتورا - تشالهانوجلو – كيسي – كرونيتش – بوريني – كاستيخو – لياو – بيونتيك – ريبيتش – سوسو.

يغيب عن القائمة البرازيلي لوكاس باكيتا لاعب خط وسط الفريق للإصابة.

يحتل ميلان المركز الثانى عشر فى الدوري الإيطالى برصيد ٦نقاط.

رينا – كالابريا – كونتي – دوارتي – جابيا – هيرنانديز – موساكيو – رودريجيز – رومانيولي – بن ناصر – بيليا – بونافينتورا - تشالهانوجلو – كيسي – كرونيتش – بوريني – كاستيخو – لياو – بيونتيك – ريبيتش – سوسو.يغيب عن القائمة البرازيلي لوكاس باكيتا لاعب خط وسط الفريق للإصابة.يحتل ميلان المركز الثانى عشر فى الدوري الإيطالى برصيد ٦نقاط.

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