إبراهيم العتيبي يغيب عن التعاون لمدة شهرين

خضع إبراهيم العتيبي لاعب خط وسط فريق التعاون جراحة فى العضلة الضامة، مساء أمس الثلاثاء.

وكانت الفحوصات أكدت حاجة اللاعب لتدخل جراحي، لعلاج إصابة في العضلة الضامة، وتقرر إجراؤها على يد الدكتور سالم الزهراني بالرياض.

كشفت صحيفة

لعلاج إصابة في العضلة الضامة، وتقرر إجراؤها على يد الدكتور سالم الزهراني بالرياض.كشفت صحيفة الرياضية السعودية أن برنامج تجهيز العتيبي يمتد إلى شهرين، ويتضمَّن فترة نقاهة، قبل الدخول في مرحلة التأهيل التي يتوقع استكمالها في أحد المراكز الطبية في مدينة دبي الإماراتية.

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