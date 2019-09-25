جهاد جريشة يطمئن الإسماعيلي من حكم مباراة الأهلي الليبي

أكد الحكم الدولي، جهاد جريشة، أن الحكم التونسي هيثم قيراط مميز للغاية وقادر على الخروج من المباريات الصعبة فى أفضل شكل ممكن .

أسند الاتحاد العربى إلى الحكم التونسى قيراط إدارة مباراة الإسماعيلي مع نظيره الأهلى الليبى، والتى ستقام يوم الجمعة القادم على ملعب بن جنات

بالمنستير، فى إياب الدور 32 من البطولة العربية.

وأضاف جريشة قائلًا: "هيثم قيراط حكم عادل ولم يسبق أن حدثت أي مشكلات خلال إدارته لأى مباراة".

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وأضاف:"أعرف الحكم التونسى عن قرب، فهو كان ضمن المختارين فى بطولة

كأس الأمم الأفريقية وقدم أداء مميزا للغاية".

وبسؤال جريشة عن ملعب مصطفى بن جنات فى مدينة المنستير تحدث قائلا :"قمت بالتحكيم عليه من قبل ، هو ملعب ضيق وعشبه مرتفع بعض الشىء إلا أنه فى المجمل ملعب جيد".

يذكر أن جهاد جريشة قد تواجد فى تونس لإدارة مباراة النجم الساحلى التونسى حامل لقب البطولة العربية وشباب الأردن الأردنى بالبطولة العربية.