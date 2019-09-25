شاهد .. تسريب القميص الجديد للأهلي

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لقميص الأهلي الجديد. وظهر وليد سليمان وصالح جمعة ورمضان صبحي لاعبو الأهلي بالقميص الثاني الأسود والقميص الثالث الفستقي. لاعبو الأهلي بالقميص الثاني الأسود والقميص الثالث الفستقي. ويعلن الأهلي خلال الساعات عن القميص الجديد الذي يظهر به لقاء كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في إياب دور ال 32 ببطولة دوري أبطال افريقيا.

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