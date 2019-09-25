مرجان : إصدار الألبوم الرسمي للنادي الأهلي تعكس حرص الإدارة على التواصل مع مختلف الأجيال

قال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي إن فكرة إصدار الألبوم الرسمي للنادي الأهلي، جاءت من منطلق حرص مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب على التواصل مع الجمهور وربطهم بالنادي ورموزه من مختلف الأجيال .

وجه مرجان الشكر لنجوم كرة القدم بالنادي الأهلي من الأجيال المختلفة الذين حرصوا على حضور المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم

الأربعاء، للإعلان عن إصدار أول ألبوم رسمي للنادي.

وشدد مرجان على أن الأهلي مليء بالنجوم والرموز التي قدمت الكثير والكثير للرياضة المصرية ، موضحًا أن فريق العمل الخاص بفكرة إصدار أول ألبوم رسمي للنادي كان يعمل ساعات متواصلة من أجل خروجها للنور لتحقيق الهدف منها وأهمها

تكوين جسر بين النادي وجمهوره الغفير.

وجه المدير التنفيذي للأهلي الشكر للعديد من إدارات النادي المختلفة التي ساهمت وساعدت واجتهدت في مشروع الألبوم الرسمي، وفي مقدمتها إدارتا التسويق والإعلام والمستشار سعد شلبي مستشار التسويق لمجلس الإدارة وشركة بريزنتيشن الراعي الرسمي للنادي.

أوضح العميد محمد مرجان أن الأهلي دائمًا سبّاق في خطواته بشتى المجالات، وهو ما يؤكده قيام النادي بإنشاء القناة الخاصة به قبل أي نادي مصري أو أفريقي أو في منطقة الشرق الأوسط.