باهر المحمدي يحفز لاعبي الإسماعيلي

عقد باهر المحمدى قائد الفريق الأول لكرة القد بنادي الإسماعيلى، عدة جلسات مع لاعبي الفريق لتحفيزهم على تقديم عرض مميز أمام الأهلي الليبي. وطالب قلب الدفاع الدولى من اللاعبين التركيز جيدًا خلال المباراة لإسعاد جماهير الدراويش سعيًا للاستمرار البطولة الأكبر فى الوطن العربى. ويحل الدراويش ضيفًا على أهلى بنى غازى، الجمعة المقبل ، فى إطار إياب دور الـ 32 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، على ملعب مصطفى بن جنات، وأنهى الإسماعيلي مباراة الذهاب بالفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب الإسماعيلية. الجمعة المقبل ، فى إطار إياب دور الـ 32 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، على ملعب مصطفى بن جنات، وأنهى الإسماعيلي مباراة الذهاب بالفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب الإسماعيلية.

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