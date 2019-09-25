نقل لقاء الأهلي وكانو سبورت إلى برج العرب

تلقى النادي الأهلي إخطاراً من وزارة الداخلية بنقل لقاء الفريق ضد كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية بدلاًمن ستاد السلام بحضور 5 آلاف مشجع.
وكان الأهلي قد فاز على كانو سبورت في لقاءالذهاب الذي أقيم في غينيا الاستوائية بهدفين دون رد.
ويسعى الأهلي لحسم التأهل لدور المجموعات بالبطولة القارية التي يحمل لقبها 8 مرات ولم يفز الفريق الأحمر باللقب منذ عام 2013.
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