نقل لقاء الأهلي وكانو سبورت إلى برج العرب

تلقى النادي الأهلي إخطاراً من وزارة الداخلية بنقل لقاء الفريق ضد كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية بدلاً من ستاد السلام بحضور 5 آلاف مشجع. من ستاد السلام بحضور 5 آلاف مشجع. وكان الأهلي قد فاز على كانو سبورت في لقاء الذهاب الذي أقيم في غينيا الاستوائية بهدفين دون رد. الذهاب الذي أقيم في غينيا الاستوائية بهدفين دون رد. ويسعى الأهلي لحسم التأهل لدور المجموعات بالبطولة القارية التي يحمل لقبها 8 مرات ولم يفز الفريق الأحمر باللقب منذ عام 2013.

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