ثلاثي الشباب يغيب عن مواجهة اتحاد جدة بالدوري السعودي

أكد الجهاز الطبي لكرة القدم بنادي الشباب السعودي تعرض اللاعب أحمد الشراحيلي لتمزق من الدرجة الثالثة ليغيب عن الشباب خلال الفترة المقبلة لخوض برنامج علاجى وتأهيلي.

كما أشار نادي الشباب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إلى أن صوماليا غاب عن التدريبات الجماعية اليوم لشعوره ببعض الآلام، فيما تعرض حسن معاذ لشد في

العضلة.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره الاتحاد على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض، مساء يوم الجمعة ٢٧ سبتمبر ، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.