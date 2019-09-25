أكد الجهاز الطبي لكرة القدم بنادي الشباب السعودي تعرض اللاعب أحمد الشراحيلي لتمزق من الدرجة الثالثة ليغيب عن الشباب خلال الفترة المقبلة لخوض برنامج علاجى وتأهيلي.
كما أشار نادي الشباب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إلى أن صوماليا غاب عن التدريبات الجماعية اليوم لشعوره ببعض الآلام، فيما تعرض حسن معاذ لشد فيالعضلة.
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره الاتحاد على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض، مساء يوم الجمعة ٢٧ سبتمبر ، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
كانت هذه تفاصيل خبر ثلاثي الشباب يغيب عن مواجهة اتحاد جدة بالدوري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.