رياضة | بالأرقام.. لاعبي ريال مدريد الأعلى تعرضًا للإصابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. لاعبي ريال مدريد الأعلى تعرضًا للإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن هناك 65 إصابة تعرض لاعبي فريق ريال مدريد الإسباني، وذلك خلال 13 شهر فقط.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الفريق الأبيض الملكي لا يرى النور في مشكلة الإصابات التي تعاقب الفريق بشدة منذ بداية الموسم الماضي مع الرقم المثير للقلق 50 إصابة، أنهى الفريق الأبيض الموسم الماضي وهو الآن في طريقه للتغلب عليها حيث كانت الإصابات 15 اصابة بعد لعب 6 مباريات فقط.

وكان الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الريال، يخفي انزعاجه من الإصابات المستمرة حتى يوم أمس وقد أدرك بالفعل أن الأمر يغير بشكل كبير في خططه لأن الموسم قد بدأ لتوه وهناك بالفعل 12 لاعب اجتازوا العيادة وكل ذلك وفي الوقت نفسه استنزف اللاعبين الذين لديهم صحة جيدة.

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وصحيح أن زيدان يقول إن جميع الفرق تواجه هذه المشكلة في وقت ما وفي هذا الموسم فإن إصابات الفريق الـ 15 بعيدة كل البعد عن 6 إصابات في أتليتيكو مدريد و7 في برشلونة وخاصة على مستوى العضلات.

الحالة هي أن ريال مدريد لديه ديناميكية سلبية للغاية في الإصابات بغض النظر عن اصابة اسينسيو الخطيرة في الصيف والتي ستبعده عن الفريق طوال الموسم حيث ازدادت الإصابات الـ 15 اصابة في الموسم بالإضافة إلى 50 إصابة في الموسم الماضي ومن المستحيل ان 65 ، اصابة لا ثؤثر على الأداء.

الفرق مع أتلتيكو منذ الموسم الماضي ليس كثير (59) اصابة ومع برشلونة (41) اصابة حيث يفشل الفريق في التخلص من هذه المشكلة ويبدو أنه الوضع يزداد سوءاً حيث كان مندي هو الضربة الأخيرة لزيدان الذي لا يفهم أي شيء.