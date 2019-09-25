رياضة | ريال مدريد يحرض نجمه على بلاده

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، ان الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني يتوقع حدوث لفتة تألق من النجم الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، متوسط ميدان الملكي.

ومن الجدير بالذكر أنه تقترب محطة جديدة من الاختيارات وفي ريال مدريد تبدأ في الارتعاش مرة أخرى، مع وطأة الإصابات التي يعاني منها الفريق، فإن الالتزامات الدولية ليست بالأخبار السارة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه في حالة ريال مدريد، عاد النجم الكرواتي المصاب بعد مشاركته مع المنتخب في كلتا المباراتين ضد منتخبي سلوفاكيا وأذربيجان، ومنذ ذلك الحين لم يلعب مع ريال مدريد، هذا هو السبب في أن دعوة مودريتش لتوقف أكتوبر ليس جيدة، حيث سيبدأ في الظهور مجددا ولكنه يحتاج للتعافي مثل ما حدث مع البلجيكي إيدين هازارد.

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ويريد ريال مدريد من لوكا مودريتش أن يقوم بالتخلي عن الاستدعاء الدوليـ من أجل التأهيل بشكل جيد مع النادي، لا يسألونه أكثر ولا أقل مما فعل خاميس روديجيز، الذي ضحى بالدعوة الأخيرة لكولومبيا لتجنب تعريضه للخطر ولعب ضد ليفانتي في عودة الليجا بعد الاستراحة وهذا ما يود مدريد أن يفعله مودريتش.

وتكمن المشكلة هي أن هذا يتعارض مع التزام مودريتش باختياره، حيث يريد اللاعب قيادة بلاده لليورو، بدأ لوكا الطريق ويريد الانتهاء منه.إنه كابتن الفريق الوطني الكرواتي وزعيمه الكبير ، وستكون المباراتان التاليتان أمام المجر وويلز مهمه في التصفيات.

وعلى أي حال، سوف ينتظر ريال مدريد من النجم الكرواتي أن يقوم بالتحدث مع مدربه لمحاولة التخفيف بأفضل طريقة ممكنة التقويم الذي ينتظر التفكير في مدريد بعد الإصابة التي أخرجته من اللعب آخر 14 يوم، الجواب ، في غضون أسبوعين.