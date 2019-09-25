رياضة | عاجل.. ضربة موجعة من الأهلي لـ"بي إن سبورت"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ضربة موجعة من الأهلي لـ"بي إن سبورت" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مسؤولي النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب؛ بمنع قنوات بي إن سبورت القطرية؛ من حضور المؤتمر الخاص بالكشف عن الألبوم الرسمي الخاص بالنادي.

وأقام النادي الأهلي صباح اليوم مؤتمرا صحفيا؛ للإعلان عن تفاصيل الكشف عن الألبوم الخاص بالنادي والمقرر طرحه خلال الساعات المقبلة؛ بحضور شركة بريزنتيشن الراعي الرسمي.

وأكدت اللجنة المنظمة للمؤتمر؛ أن منع قنوات بي إن سبورت؛ جاء لعدم دعوتها من الأساس وأن وجودها غير مرغوب.

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على جانب آخر كشف مسؤولي النادي الأهلي؛ عن قميص الفريق الأول لكرة القدم؛ استعدادا للموسم الجاري.

وأعلن النادي الأهلي صباح اليوم؛ عن ألوان القميص الخاص بالفريق والتي جاءت على النحو التالي"الأحمر والأسود و الفيروزي" على الترتيب.

ومن المقرر أن يرتدي الفريق القميص الجديد بداية من مباراة كانو سبورت الغيني الإستوائي المقرر لها السبت المقبل في إياب دور ال32 لدوري أبطال إفريقيا؛ علما بأن نتيجة الذهاب انتهت للفريق الأحمر بهدفين دون والتي أقيمت في مالامبو.

وأكد النادي الأهلي؛ أن أسعار القمصان الجديدة ستبدأ من 230 جنيه للجماهير؛ على أن يتم طرحها في منافذ البيع بالساعات المقبلة.