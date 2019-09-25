رياضة | سعر تيشيرت الأهلي الجديد.. "3 أنواع بأسعار رخيصة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سعر تيشيرت الأهلي الجديد.. "3 أنواع بأسعار رخيصة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد نادي الأهلي أسعار قميصه الجديد والتي تنوعت بين 3 فئات مختلفة كانت الأولى منها هي هي قميص اللاعبين "player's kit"، وهو الأغلى بين فئات القمصان، لأنه مشابه تماما للقميص الذي يرتديه اللاعبون، ويتراوح سعره ما بين 1400 إلى 1700 جنيه.

أما الفئة الثانية فهي مشابهة لقمصان الفئة الأولى باستخدام نفس الخامات، مع تطابق التصميمات، لكن ستكون مصنوعة في مصر، وسيكون سعر تلك الفئة أقل حيث يتراوح سعر الفئة الثانية بين 600 إلى 700 جنيه.

بينما الفئة الثالثة هي نسخة الجماهير "Fan's kit"، وهي أرخص الفئات ويتراوح سعر هذا القميص بين 230 إلى 250 جنيه حيث يتم تصنيعه بخامات أقل مع تصميم قريب الشبه من تصميم اللاعبين في الفئة الأولى.

جلسة تصوير للاعبي الأهلي بالقميص الجديد

يجري لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة تصويرية تمهيدا للإعلان عن قميص الفريق الجديد لموسم 2019 - 2020، والمقرر ظهوره بشكل رسمي في مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية المقرر لها يوم السبت المقبل بدوري أبطال إفريقيا.

وظهر اللاعبين بالقميص الثاني والثالث في الجلسات التصويرية وسيتم الإعلان عن القميص الأساسي تباعا خلال الدقائق المقبلة، وظهر القميص الثاني أسود والخطوط صفراء بينما جاء القميص الثالث فيروزي فاتح.

نقل مباراة الأهلي وكانو سبورت إلى برج العرب

كشف نادي الأهلي عن نقل مباراة أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية من ملعب السلام إلى استاد برج العرب بالإسكندرية والتي تقام يوم السبت المقبل في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا

وتقام مباراة الأهلي وكانو سبورت باستاد برج العرب بحضور 5 آلاف مشجع يوم السبت المقبل بعد أن فاز الأحمر.

استقالة طه إسماعيل من رئاسة لجنة التخطيط بالأهلي

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وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي الشكر للدكتور طه إسماعيل عن الفترة التى ترأس فيها لجنة التخطيط للكرة بعدما اعتذر الأخير مساء أمس عن عدم الأاستمرار فى ذات المهمة نظرًا لتعارض عمله في اللجنة مع قيامه بتحليل مباريات القلعة الحمراء في إحدى القنوات الرياضية.

وأكد رئيس النادي على تقديره الخاص لقيمة الدكتور طه إسماعيل بوصفه أحد رموز النادي والذي لم يتأخر عن تلبية نداء الأهلي في أى وقت .

في المقابل كشف الدكتور طه إسماعيل عن حيثيات قراره بالاعتذار عن عدم الاستمرار في عمله بلجنة التخطيط للكرة وقال إن خدمة الأهلي لا ترتبط بوجوده في منصب وأنه سيظل داعمًا للنادى ولجنة التخطيط للكرة وأنه اتفق مع محمود الخطيب على استمرار التشاور بينهما في أى ملف وفي أى وقت.

أما الاعتذار عن العمل باللجنة قال إنه جاء احترامًا لقرار النادي الخاص بعدم قيام أي مسئول في منظومة الكرة بتحليل مباريات الفريق الأول لكرة القدم في القنوات الفضائية وأن محمود الخطيب تمسك باستمراره بالعمل في اللجنة وطلب منه تعديل التعاقد مع القناة الفضائية التي يعمل بها أوالتعاقد مع النادي أو قناته بالشكل الذي يليق بقيمته الكبيرة، أو على الأقل عدم تحليل مباريات الأهلي والقيام بتحليل بقية المباريات حال استمرار تعاقده مع القناة التي يعمل بها.

وأشار الدكتور طه إسماعيل إلى أنه لم يكن يتمنى الابتعاد عن عمله باللجنة، وبذل جهودًا كبيرة مع المسئولين بالقناة التي يعمل بها لإقناعهم بأي من الحلول المطروحة لكنهم رفضوا وتمسكوا باستمراره وتحليله لمباريات الأهلي وهو ما يتعارض مع قرار النادي.

وأضاف أن هذا الأمر كان مطروحًا للنقاش مع محمود الخطيب منذ فترة طويلة وحاولا بكافة الطرق الحفاظ على قرار النادي وفي نفس الوقت الالتزام ببنود التعاقد مع القناة الفضائية التي يعمل بها والمستمر لمدة عامين قادمين واجراء بعض التعديلات التي تحقق المصلحة العامة لكل الأطراف لكن للأسف لم يحدث.

وكشف عن أنه تم الاتفاق على تأجيل هذا الأمر لوقت لاحق للتواصل مرة ثانية وثالثة مع القناة للوصول إلى حل وكان آخرها خلال 48 ساعة الماضية لكن القناة جددت رفضها وتمسكت بوجوده في الاستوديوهات التحليلية لمباريات الأهلي وبالتالي تم حسم الأمر وأبلغ محمود الخطيب بذلك وأنه سيظل تحت أمر النادي في أى وقت.