رياضة | كيف تحول خاميس روديجيز إلى لاعب متكامل مع زيدان ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف تحول خاميس روديجيز إلى لاعب متكامل مع زيدان ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى ان الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، قد تمكن من تحويل النجم الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز إلى لاعب كامل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه بعد عدة إصابات في خط هجوم ووسط ريال مدريد أعطاه زيدان الفرصة لإثبات أهميته والتي حصل عليها في فترات انتقاله إلى موناكو الفرنسي وبايرن ميونيخ الالماني حيث طُلب منه ان يلعب على الأجنحة، أما الان ووضعه المدرب الفرنسي في خط الوسط وعاد خاميس إلى تقديم كل شي على أرض الملعب.

وصار الآن الإصدار الجديد من اللاعب الكولومبي سيفيد فريقه الوطني الذي سيواجه منتخب تشيلي ومنتخب الجزائر في فترة التوقف الدولي القادمة.

وألمحت "ماركا" إلى أنه في حال تم تحفيز رغبة النجم الدولي الكولومبي في العمل من خلال التدريبات بهدف تحسين لياقته سيصبح خاميس أحد أهم اللاعبين في الفريق.