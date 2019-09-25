رياضة | على طريقة مرتضى.. رئيس بايرن ميونيخ يهدد بمنع لاعبيه من المنتخب بسبب "شتيجن"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على طريقة مرتضى.. رئيس بايرن ميونيخ يهدد بمنع لاعبيه من المنتخب بسبب "شتيجن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونيخ يواخيم لوف مدرب منتخب ألمانيا في الأيام الماضية بعد ضغط الجماهير على مدرب المانشافت خاصة في ظل النتائج السلبية والمتوسطة التي يقدمها في الفترة الأخيرة.

وأشارت تقارير ألمانية حسب صحيفة بيلد، إن اولي هونيس أخبر لوف مدرب ألمانيا اذا لعب تير شتيجن حارس أساسي على مانويل نوير فلن يسمح بذهاب لاعبي بايرن ميونخ لتمثيل المنتخب.

وطالبت جماهير منتخب المانيا في الفترة الأخيرة إعطاء تيرشتيجن فرصته كحارس أساسي للمنتخب بعد الأداء المميز الذي يقدمه مع برشلونة وتراجع مستوى نوير منذ عودته من الإصابة.

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ولكن يدفع يواخيم لوف دائما بمانويل نوير كحارس أساسي للمنتخب دون النظر إلى مستواه مع فريقه بايرن ميونيخ.

يذكر أن منتخب المانيا قد غادر بطولة كأس العالم الماضية في روسيا 2018 من دور المجموعات بعد تحقيقه 3 نقاط فقط من أصل ثلاث مباريات.

ومن المعروف أن هذه الطريقة يتبعها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في مصر عندما يهدد بمنع لاعبيه من منتخب مصر.