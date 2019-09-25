رياضة | رسميًا.. الشرقية يتعاقد مع كريم سمير لمدة موسمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. الشرقية يتعاقد مع كريم سمير لمدة موسمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد نادي الشرقية مع كريم سمير قادمًا من نادي الزرقا لمدة موسمين لدعم خط هجوم الفريق الشرقاوي في الموسم الجديد.

وقع اللاعب على عقود انضمامه للنادي الشرقاوي في حضور محمد فايز المدير الفني للفريق والدكتور مجدي عزت رئيس النادي، وعبد الرحمن جمال وكيل اللاعب، وعلاء مختار المدير الإداري.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الشرقية السبت المقبل، بعدما أنهى كافة إجراءات انتقاله للنادي الشرقاوي لمدة موسمين.

ونجح مسئولو نادي الشرقية في الحصول على خدمات اللاعب بعد الاتفاق مع نظائرهم في الزرقا، في ضم اللاعب مقابل دفع مبلغ مادي.

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وكان نادي الشرقية قد أبرم العديد من التعاقدات لدعم الفريق استعدادًا للموسم المقبل وهم محمد مشمش والسيد مدبولي ومحمود صلاح وحمدي مسلم وأحمد السيسي ومحمد تريكة وأحمد عبد الواحد وحسن ربيع، فيما جدد عقود أحمد عبد الغني وياسر إبراهيم ومحمود أنيس وحسن محمد "ماريو" ومحمد خيري.

والجدير بالذكر أن نادي الشرقية يشارك في دوري الدرجة الثالثة حيث يقع في المجموعة العاشرة.

ويستهل الشرقية مشواره في القسم الثالث بمواجهة جاره ديرب نجم على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة العاشرة التي تضم 14 فريق.

