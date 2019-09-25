رياضة | وصلة سخرية من "فالفيردي" بعد مباراة برشلونة ضد فياريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصلة سخرية من "فالفيردي" بعد مباراة برشلونة ضد فياريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سخرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية من إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة وذلك عقب الفوز الهزيل ضد فريق فياريال بالأمس على ملعب الكامب نو في الليجا.

وأوضحت ‏الصحيفة الإسبانية بشكل ساخر إلى أن برشلونة ضد فياريال كان ايفان راكيتيتش وعشرة لاعبين آخرين في الموسم الماضي، ولكن في الموسم الحالي أصبح سيميدو وعشرة آخرين وذلك في إشارة إلى أن فالفيردي مازال لديه قناعات أن سيميدو أفضل اللاعبين في الجبهة اليمنى للبارسا هذا الموسم، مثلما كان مقتنعا أن راكتيتش يجب أن يلعب في جميع المباريات مهما كانت حالته.