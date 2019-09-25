رياضة | فرنسا تحبس "نيمار" للتحقيق معه رسميا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تحبس "نيمار" للتحقيق معه رسميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلى النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان بشهادته أمام الشرطة حول هجومه على مشجع رين خلال المباراة التي جمعت كلا الفريقين في كأس فرنسا .

وأوضحت صحيفة موندو دو بيورتيفو الإسبانية أن قد تأخر نيمار عن تدريبات فريقه باريس سان جيرمان، وذلك لأنه خضع أمام قسم الشرطة، للإدلاء بأقواله حول الشكوى المقدمة ضده من أحد مشجعي نادي رين الفرنسي.

Advertisements

وأضاف مكتب المدعي العام في بوبيني الفرنسية، وهي مدينة تقع على مشارف باريس، أن نيمار قد خضع صباح اليوم للتحقيقات بشأن هذا الحادث الذي وقع أمام الكاميرات، حيث قام راقص السامبا بضرب مشجع رين في وجهه، أثناء ثعوده لاستلام كأس فرنسا مع بقية زملائه في الفريق.

ووفقًا لمعلومات نشرتها صحيفة لوباريزيان الفرنسية،، فإن هذا الحادث جاء كرد فعل من نيمار تجاه مشجع رين، حيث قام الأخير بإطلاق سيل من السباب تجاه اللاعب، ليخرج نيمار عن شعوره ويقرر ضرب المشجع.

إلا أن هذا الرجل البالغ من العمر 29 عامًا والمعروف باسم نيلسون، قام بإبلاغ الشرطة بالحادث وشكوى نيمار، خلال شهر أغسطس الماضي.