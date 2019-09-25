رياضة | شاهد بالصور.. الأهلي يعلن عن قميصه الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد بالصور.. الأهلي يعلن عن قميصه الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسؤولي النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب؛ عن قميص الفريق الأول لكرة القدم؛ استعدادا للموسم الجاري.

وأعلن النادي الأهلي صباح اليوم؛ عن ألوان القميص الخاص بالفريق والتي جاءت على النحو التالي"الأحمر والأسود و الفيروزي" على الترتيب.

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ومن المقرر أن يرتدي الفريق القميص الجديد بداية من مباراة كانو سبورت الغيني الإستوائي المقرر لها السبت المقبل في إياب دور ال32 لدوري أبطال إفريقيا؛ علما بأن نتيجة الذهاب انتهت للفريق الأحمر بهدفين دون والتي أقيمت في مالامبو.

وأكد النادي الأهلي؛ أن أسعار القمصان الجديدة ستبدأ من 230 جنيه للجماهير؛ على أن يتم طرحها في منافذ البيع بالساعات المقبلة.