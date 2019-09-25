رياضة | نيمار يصدم برشلونة بمساعدة من رئيسه المحتمل

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عادت العلاقة بين البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، وإدارة النادي الفرنسي، إلى الهدوء خلال الفترة الأخيرة.

وذكر موقع "le 10 sport" الفرنسي، أن اتصالات حدثت بين إدارة سان جيرمان ونيمار في الأيام الأخيرة، من أجل تهدئة الوضع بين الطرفين بعد شهور من توترها بسبب رغبته في اللعب لبرشلونة.

وكشف الموقع عن احتمالية تجديد سان جيرمان لعقد نيمار، هذا الموسم، ليست مستبعدة، موضحًا أن بقاء النجم البرازيلي قد يعود إلى إدراكه صعوبة العودة لبرشلونة في الصيف المقبل.

ويدعم قرار نيمار التصريحات الأخيرة لفيكتور فونت المرشح لرئاسة برشلونة الذي اعتبر أن صفقة عودة لاعب البي إس جي إلى كامب نو تمثل "مخاطرة اقتصادية".

حرب برشلونة وريال مدريد تشتعل على نجم إسبانيا

دخل ناديا برشلونة وريال مدريد في صراع جديد قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل مما يؤكد أنهما يخططان للمستقبل مبكرًا

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وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن رغبة برشلونة وريال مدريد في ضم فابيان رويز نجم فريق نابولي الإيطالي والذي انضم لحسابات منتخب إسبانيا مع المدرب روبرت مورينو.

ولن تقل تكلفة التعاقد مع فابيان رويز عن 60 مليون يورو بأي حال، بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في بطولة أمم أوروبا تحت 21 عاماً.

ويسعى ريال مدريد لضم فابيان رويز كبديل عن صفقة بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي في ظل صعوبة الصفقة بينما يرفض نابولي بيع لاعبه البالغ من العمر 23 عامًا بأي شكل.

حكاية محاولات برشلونة لضم فابيان رويز

وحاول برشلونة ضم فابيان رويز في 3 مرات سابقة لكن تكمن المشكلة الأكبر في تحقيق مطالب نابولي بدفع أكثر من 60 مليون يورو.

كانت المرة الأولى لبرشلونة لمحاولات فابيان رويز وتكلفة اللاعب فقط 6 ملايين يورو، أي بعشرة أضعاف أقل مما يكلفه الآن، وكان ذلك في صيف 2017 عندما كان يلعب على سبيل الإعارة في نادي إلتشي قادمًا من نادي ريال بيتيس

وعاد فابيان للدفاع عن قميص فريقه ريال بيتيس وكانت تكلفة اللاعب 15 مليون يور، ولكن المدرب سيتيانن أعلن أنه غير قابل للبيع ليجدد بشرط جزائي بقيمة 30 مليون يورو دفعه نابولي بعد ذلك لتباطؤ برشلونة